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Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

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26.06.2026 15:58:50

Schaeffler Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Mit Blick auf Aussagen des Auto- und Industriezulieferers auf einer von dem Analysehaus organisierten Konferenz gehe sie trotz des schwierigen Umfelds von einem erwartungsgemäß guten zweiten Quartal aus, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie ist zunehmend überzeugt vom Potenzial der Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts, das sie im Aktienkurs noch nicht berücksichtigt sieht./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.29%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
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