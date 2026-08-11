S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Tesla-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Tesla-Aktie bei 14.99 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Tesla-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 666.933 Tesla-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesla-Papiers auf 330.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 220’674.94 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2’106.75 Prozent zugenommen.

Tesla war somit zuletzt am Markt 1.30 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch