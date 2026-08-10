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11.08.2026 13:22:58

ProSiebenSat1 Media SE Halten

ProSiebenSat.1 Media
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 4 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Medienunternehmens habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sei allerdings primär auf niedrigere Kosten zurückzuführen, nicht auf operative Stärke im Kerngeschäft. Die Umsatzentwicklung aus eigener Kraft werde vom Commerce-Geschäft getragen, während das reichweitenstarke Entertainment-Segment schwach bleibe./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Halten
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ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
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15.07.26 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 ProSiebenSat.1 Media Underperform Bernstein Research
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