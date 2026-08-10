ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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ProSiebenSat1 Media SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 4 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Medienunternehmens habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sei allerdings primär auf niedrigere Kosten zurückzuführen, nicht auf operative Stärke im Kerngeschäft. Die Umsatzentwicklung aus eigener Kraft werde vom Commerce-Geschäft getragen, während das reichweitenstarke Entertainment-Segment schwach bleibe./rob/la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Halten
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
3.91 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
3.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
|
15.06.26
|EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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15.06.26
|EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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04.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
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02.06.26
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02.06.26
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29.05.26
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29.05.26
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Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
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|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|28.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
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|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
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