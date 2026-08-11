NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Oracle-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 89.63 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Oracle-Aktie investiert hat, hat nun 111.570 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Oracle-Aktie auf 151.05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’852.62 USD wert. Das entspricht einem Plus von 68.53 Prozent.

Jüngst verzeichnete Oracle eine Marktkapitalisierung von 423.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch