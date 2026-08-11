Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitables Eli Lilly-Investment?
|
11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eli Lilly-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eli Lilly-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Eli Lilly-Anteile an diesem Tag 80.56 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12.413 Eli Lilly-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 1’231.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’292.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1’429.22 Prozent vermehrt.
Am Markt war Eli Lilly jüngst 1.12 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
20:27
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gibt am Abend nach (finanzen.ch)
|
16:29
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Eli Lilly-Aktie beflügelt: Prognose nach starkem Quartal erneut angehoben (AWP)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (AWP)
|
05.08.26
|Korr: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (AWP)