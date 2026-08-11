S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eli Lilly-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Eli Lilly-Anteile an diesem Tag 80.56 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12.413 Eli Lilly-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 1’231.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’292.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1’429.22 Prozent vermehrt.

Am Markt war Eli Lilly jüngst 1.12 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch