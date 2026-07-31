Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler anlässlich der Senkung der mittelfristigen Ziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Anleger erwarteten weitere Belege dafür, dass der Geschäftsbereich E-Mobilität des Auto- und Industriezulieferers mittelfristig die Gewinnschwelle erreiche, schrieb Jose M Asumendi am Freitag. Dieses Thema soll bei der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen erörtert werden./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
6.90 €
|
Abst. Kursziel*:
44.93%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
7.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.25%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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