Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’392 0.3%  SPI 20’222 0.3%  Dow 53’168 1.3%  DAX 26’058 1.7%  Euro 0.9324 0.2%  EStoxx50 6’426 1.1%  Gold 4’032 -0.3%  Bitcoin 51’160 -0.1%  Dollar 0.8095 0.3%  Öl 83.3 -7.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Sika41879292Rheinmetall345850Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet BMW-Aktie
Ölaktien im Vergleich: ExxonMobil, Chevron oder Occidental - wer hat mehr Potenzial?
Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy
Commerzbank-Aktie im Plus: Führung gibt sich im UniCredit-Machtkampf offenbar geschlagen
Suche...

Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

6.93
CHF
-0.23
CHF
-3.19 %
16:21:50
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.08.2026 14:48:55

Schaeffler Neutral

Schaeffler
6.93 CHF -3.19%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Mit niedrigeren Zielvorgaben für das Jahr habe der Automobilzulieferer und Industriekonzern die Risiken aus den Erwartungen genommen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei ausbalanciert, weshalb die Einstufung der Aktien "Neutral" bleibe./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
8.10 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7.40 € 		Abst. Kursziel*:
9.46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.43%
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten