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Kursentwicklung im Fokus 06.08.2026 15:58:12

MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt am Nachmittag im Minus

MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt am Nachmittag im Minus

Der MDAX verbucht aktuell Verluste.

IONOS
30.21 CHF 6.50%
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Um 15:40 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0.30 Prozent auf 32’327.50 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 359.230 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.159 Prozent auf 32’374.81 Punkte an der Kurstafel, nach 32’426.33 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 32’540.20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32’288.93 Punkten lag.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0.314 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der MDAX mit 33’291.24 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der MDAX auf 31’779.41 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der MDAX 30’963.77 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 5.13 Prozent auf 50.99 EUR), Nordex (+ 3.83 Prozent auf 39.58 EUR), HENSOLDT (+ 2.93 Prozent auf 90.04 EUR), KION GROUP (+ 2.47 Prozent auf 41.55 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.14 Prozent auf 90.50 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Aurubis (-6.16 Prozent auf 179.90 EUR), IONOS (-5.81 Prozent auf 30.14 EUR), AUMOVIO (-5.43 Prozent auf 36.55 EUR), AUTO1 (-4.95 Prozent auf 21.10 EUR) und Schaeffler (-3.19 Prozent auf 7.29 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’918’541 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 38.763 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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