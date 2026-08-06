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Index-Performance im Blick 06.08.2026 12:26:13

Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Mit dem MDAX geht es am Donnerstag aufwärts.

Schaeffler
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Um 12:08 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0.21 Prozent auf 32’493.46 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 359.230 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.159 Prozent auf 32’374.81 Punkte an der Kurstafel, nach 32’426.33 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32’328.12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 32’525.06 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 0.829 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.07.2026, den Stand von 33’291.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31’779.41 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Wert von 30’963.77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4.89 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit RENK (+ 5.88 Prozent auf 51.35 EUR), Nordex (+ 3.99 Prozent auf 39.64 EUR), KION GROUP (+ 3.18) Prozent auf 41.84 EUR), HENSOLDT (+ 3.04 Prozent auf 90.14 EUR) und AUMOVIO (+ 2.72 Prozent auf 39.70 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen IONOS (-5.75 Prozent auf 30.16 EUR), Aurubis (-4.23 Prozent auf 183.60 EUR), AUTO1 (-3.42 Prozent auf 21.44 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.11 Prozent auf 76.25 EUR) und Schaeffler (-2.79 Prozent auf 7.32 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 857’446 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38.763 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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