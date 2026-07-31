Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Senkung der mittelfristigen Ziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Das Ziel für das operative Ergebnis (Ebit) 2028 liege noch um 8 Prozent über ihrer Schätzung, aber nun um 5 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Vanessa Jeffriess in einer Schnelleinschätzung am Freitag. Die vom Auto- und Industriezulieferer überarbeitete Umsatzprognose liege im Rahmen ihrer Erwartung. Der Weg zur Gewinnschwelle im Bereich E-Mobilität sei neben den Wachstumsmöglichkeiten aus "sonstigen" Aktivitäten ein zentraler Bestandteil der Aktienstory./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.45 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.90 €
|
Abst. Kursziel*:
51.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.65%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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