FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Aktualisierung der mittelfristigen Ziele stehe im Einklang mit den Konsensschätzungen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die scharfe Kurskorrektur am Tag der Mitteilung erscheine zunächst einmal überzogen. Sie lenke den Fokus aber wieder mehr auf das Kerngeschäft, also weg von den Chancen in den Bereichen Humanoide Roboter, Verteidigung und Raumfahrt./tih/edh;