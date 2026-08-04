NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 10,45 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Autozulieferers und Industriekonzerns decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebit) liege um ein Prozent unter der Markterwartung. "Hilfreich" seien die Aussagen des Unternehmens zum Geschäft mit humanoiden Robotern./rob/bek/ag;