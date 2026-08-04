Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 10,45 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Autozulieferers und Industriekonzerns decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebit) liege um ein Prozent unter der Markterwartung. "Hilfreich" seien die Aussagen des Unternehmens zum Geschäft mit humanoiden Robotern./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.45 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.48 €
|
Abst. Kursziel*:
39.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.14%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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