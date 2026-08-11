S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Pfizer-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Pfizer-Aktie an diesem Tag bei 36.04 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 27.747 Pfizer-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 750.55 USD, da sich der Wert einer Pfizer-Aktie am 10.08.2026 auf 27.05 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24.94 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Pfizer einen Börsenwert von 152.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch