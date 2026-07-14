Schaeffler 7.79 CHF -0.41% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Die Indikationen für das Wachstum im zweiten Quartal entsprächen ihren Erwartungen, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Autozulieferer scheine auf Kurs zu liegen, die Ziele für das Gesamtjahr zu erfüllen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.