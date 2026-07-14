Schaeffler 7.79 CHF -0.41% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Die Margenentwicklung könne möglicherweise den mauen Umsatztrend kompensieren, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Dienstagabend nach den letzten Signalen des Industriekonzerns vor dem Quartalsbericht./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.