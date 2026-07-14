Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
7.79CHF
-0.03CHF
-0.41 %
14.07.2026
BRXC
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15.07.2026 07:12:13
Schaeffler Sell
Schaeffler
7.79 CHF -0.41%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Die Margenentwicklung könne möglicherweise den mauen Umsatztrend kompensieren, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Dienstagabend nach den letzten Signalen des Industriekonzerns vor dem Quartalsbericht./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 17:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Sell
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7.10 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
8.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.17%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
8.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.68%
|
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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