Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Schlussendlich ging der MDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 32’459.07 Punkten aus dem Donnerstagshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 359.230 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.159 Prozent auf 32’374.81 Punkte an der Kurstafel, nach 32’426.33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32’288.93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32’540.20 Punkten erreichte.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0.723 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 33’291.24 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.05.2026, einen Stand von 31’779.41 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 30’963.77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.78 Prozent nach oben. Bei 33’547.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 5.79 Prozent auf 51.31 EUR), Nordex (+ 4.14 Prozent auf 39.70 EUR), DEUTZ (+ 3.30 Prozent auf 10.02 EUR), HENSOLDT (+ 3.29 Prozent auf 90.36 EUR) und United Internet (+ 3.06 Prozent auf 23.56 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil IONOS (-5.63 Prozent auf 30.20 EUR), Aurubis (-5.48 Prozent auf 181.20 EUR), AUTO1 (-4.41 Prozent auf 21.22 EUR), AUMOVIO (-4.40 Prozent auf 36.95 EUR) und Schaeffler (-3.85 Prozent auf 7.24 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 3’518’898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.763 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.30 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch