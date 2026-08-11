Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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11.08.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Microsoft gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Microsoft-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 521.77 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Microsoft-Aktie investierten, hätten nun 0.192 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 96.99 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Anteils am 10.08.2026 auf 506.06 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3.01 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3.71 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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