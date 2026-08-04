Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 10,45 auf 9,45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vanessa Jeffriess attestierte dem Industriezulieferer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein robustes zweites Quartal. Interessante Aussagen habe es zum Bereich Humanoide Roboter gegeben, doch solche Stories hätten nicht ausgereicht, um die Herausforderungen im Autosektor zu überlagern. Er sieht in der E-Mobilität aber immer noch eine große Chance für die Gewinnentwicklung./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
9.45 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.61 €
|
Abst. Kursziel*:
24.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.33%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
12:26
|XETRA-Handel: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07:45
|EQS-News: Schaeffler weitet Angebot zur Altersteilzeit in Deutschland aus (EQS Group)
|
07:45
|EQS-News: Schaeffler AG expands partial retirement offer in Germany (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Schaeffler improves profitability in first half of 2026 (EQS Group)
|
07:30