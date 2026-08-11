FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 125 auf 141 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach mehreren schwierigen Jahren habe sich der Anlagehintergrund für den Pharma- und Spezialchemiekonzern verbessert, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn das Management habe die Jahresziele so konservativ angesetzt, dass der Zyklus sinkender Gewinnprognosen beendet sein dürfte. Dies habe jedoch bereits zu einer raschen Neubewertung der Aktie auf ein Niveau beigetragen, das er als fair erachte und deshalb nur begrenzten Spielraum für eine weitere Outperformance sehe./rob/edh/la;