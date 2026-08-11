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11.08.2026 11:50:02

Merck Hold

Merck
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 125 auf 141 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach mehreren schwierigen Jahren habe sich der Anlagehintergrund für den Pharma- und Spezialchemiekonzern verbessert, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn das Management habe die Jahresziele so konservativ angesetzt, dass der Zyklus sinkender Gewinnprognosen beendet sein dürfte. Dies habe jedoch bereits zu einer raschen Neubewertung der Aktie auf ein Niveau beigetragen, das er als fair erachte und deshalb nur begrenzten Spielraum für eine weitere Outperformance sehe./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
140.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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