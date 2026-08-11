Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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Merck Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 125 auf 141 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach mehreren schwierigen Jahren habe sich der Anlagehintergrund für den Pharma- und Spezialchemiekonzern verbessert, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn das Management habe die Jahresziele so konservativ angesetzt, dass der Zyklus sinkender Gewinnprognosen beendet sein dürfte. Dies habe jedoch bereits zu einer raschen Neubewertung der Aktie auf ein Niveau beigetragen, das er als fair erachte und deshalb nur begrenzten Spielraum für eine weitere Outperformance sehe./rob/edh/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
141.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
142.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
140.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.21%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
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|XETRA-Handel: DAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
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|Bernstein Research: Market-Perform-Note für Merck-Aktie (finanzen.ch)
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|DZ BANK: Merck-Aktie erhält Kaufen (finanzen.ch)
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07.08.26
|Deutsche Bank AG: Hold-Note für Merck-Aktie (finanzen.ch)
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