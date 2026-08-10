GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach endgültigen Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft in Höhe von 11 Prozent liege weit über dem Zielkorridor von 6 bis 8 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die Profitabilität des Anlagenbauers verbessert. Der Experte erhöhte seine Prognosen./rob/edh/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Buy
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.40 €
|
Abst. Kursziel*:
18.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.83%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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