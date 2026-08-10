Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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10.08.2026 12:26:11
XETRA-Handel: So bewegt sich der MDAX aktuell
Der MDAX zeigt sich am Montag wenig verändert.
Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.13 Prozent auf 32’449.40 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 356.925 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.245 Prozent auf 32’486.46 Punkte an der Kurstafel, nach 32’407.20 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 32’535.53 Punkte, das Tagestief hingegen 32’415.03 Zähler.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’919.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 31’181.06 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 31’493.41 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.74 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell DEUTZ (+ 4.46 Prozent auf 10.77 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.70 Prozent auf 151.40 EUR), Schaeffler (+ 2.94 Prozent auf 7.35 EUR), AUMOVIO (+ 2.00 Prozent auf 38.25 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.77 Prozent auf 40.82 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.28 Prozent auf 81.30 EUR), Porsche Automobil (-2.13 Prozent auf 28.53 EUR), AUTO1 (-2.02 Prozent auf 21.34 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.93 Prozent auf 86.50 EUR) und Bechtle (-1.76 Prozent auf 36.94 EUR).
MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’178’638 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39.601 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.
MDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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12:26
|XETRA-Handel: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.ch)
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09:28
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|05.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Warburg Research
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|Deutsche Bank AG
|29.06.26
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|Warburg Research
|09.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Warburg Research
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
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|14.05.25
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