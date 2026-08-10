Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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Jungheinrich Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die finalen Resultate des Gabelstapler-Herstellers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die aktuelle Preisentwicklung und die bessere Auftragslage lieferten ein deutlich schöneres Bild für das zweite Halbjahr./rob/edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.60 €
|
Abst. Kursziel*:
34.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.74%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
09:28
|XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
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10.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Freundlicher Handel: SDAX freundlich (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Jungheinrich-Aktie: Experten empfehlen Jungheinrich im Juli mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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23.07.26
|Jungheinrich-Aktie fällt: Unternehmen passt Prognosen für 2026 an (Dow Jones)
|
23.07.26
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich passt Prognose für 2026 an und gibt vorläufige Zahlen für das 2. Quartal 2026 bekannt (EQS Group)
|
23.07.26
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich revises its forecast for 2026 and announces preliminary figures for the second quarter of 2026 (EQS Group)
Analysen zu Jungheinrich AG
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|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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|Bernstein Research
|24.07.26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Jungheinrich Outperform
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|24.07.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12:10
|Jungheinrich Buy
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|07.08.26
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|Bernstein Research
|24.07.26
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|DZ BANK
|24.07.26
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|Bernstein Research
|24.07.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12:10
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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|Bernstein Research
|24.07.26
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|DZ BANK
|24.07.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
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|3.57%
Aktuelle Aktienanalysen
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Jefferies & Company Inc.
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Merck Hold