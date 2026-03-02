Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
7.38CHF
-0.29CHF
-3.73 %
10:26:16
BRXC
04.03.2026 11:05:02
Schaeffler Sell
Schaeffler
7.38 CHF -3.73%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 8,30 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Ein wohl schwächeres Jahr 2026 lege die Latte für 2028 höher, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Mittwoch im Nachgang des Geschäftsberichts./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Sell
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7.10 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
8.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.83%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
8.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.78%
|
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|11:05
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:43
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
