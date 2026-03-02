Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 8,30 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Ein wohl schwächeres Jahr 2026 lege die Latte für 2028 höher, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Mittwoch im Nachgang des Geschäftsberichts./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schaeffler AG Sell
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
7.10 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
8.24 € 		Abst. Kursziel*:
-13.83%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
8.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.78%
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

