Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Am Montag sank der MDAX via XETRA schlussendlich um 0.27 Prozent auf 32’319.78 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 356.925 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.245 Prozent auf 32’486.46 Punkte an der Kurstafel, nach 32’407.20 Punkten am Vortag.

Bei 32’280.56 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32’535.53 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’919.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’181.06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der MDAX 31’493.41 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.33 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit DEUTZ (+ 2.91 Prozent auf 10.61 EUR), Sartorius vz (+ 2.76 Prozent auf 238.60 EUR), HENSOLDT (+ 1.90 Prozent auf 92.04 EUR), AUMOVIO (+ 1.87 Prozent auf 38.20 EUR) und Schaeffler (+ 1.40 Prozent auf 7.24 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.09 Prozent auf 77.30 EUR), AUTO1 (-3.21 Prozent auf 21.08 EUR), freenet (-2.75 Prozent auf 23.34 EUR), TUI (-2.65 Prozent auf 7.50 EUR) und Bechtle (-2.61 Prozent auf 36.62 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’348’946 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.601 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch