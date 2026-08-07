Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das Hauptinteresse habe eindeutig auf der in der vergangenen Woche angekündigten Senkung der Ziele für 2028 gelegen sowie auf Wachstumschancen außerhalb des Automobilgeschäfts in den kommenden Jahren, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letztgenannter Aspekt umfasse nun auch einen Auftragsbestand für das Geschäft mit humanoiden Robotern. Dieser werde künftig quartalsweise und auf vergleichbarer Basis ausgewiesen, doch ein nennenswerter Ergebnisbeitrag werde erst in etwa drei Jahren erwartet./ck/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7.28 €
|
Abst. Kursziel*:
16.76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.89%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
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