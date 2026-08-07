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Kursentwicklung 07.08.2026 12:26:14

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus

MDAX-Handel am Freitagmittag.

freenet
22.38 CHF -1.73%
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Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.41 Prozent auf 32’565.50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357.207 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.163 Prozent auf 32’484.10 Punkte an der Kurstafel, nach 32’431.12 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 32’572.57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32’435.51 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1.05 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der MDAX 32’627.04 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der MDAX bei 31’561.23 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 31’331.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.12 Prozent nach oben. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.25 Prozent auf 83.25 EUR), IONOS (+ 5.17 Prozent auf 31.76 EUR), Nemetschek SE (+ 5.12 Prozent auf 59.55 EUR), DEUTZ (+ 4.49 Prozent auf 10.47 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.35 Prozent auf 40.05 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Aurubis (-4.75 Prozent auf 172.60 EUR), LANXESS (-4.60 Prozent auf 16.39 EUR), Schaeffler (-2.21 Prozent auf 7.08 EUR), AUMOVIO (-1.89 Prozent auf 36.25 EUR) und flatexDEGIRO (-1.61 Prozent auf 34.24 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 990’323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38.859 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.25 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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