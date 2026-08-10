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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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MDAX aktuell 10.08.2026 15:58:13

Börse Frankfurt: MDAX nachmittags leichter

Börse Frankfurt: MDAX nachmittags leichter

Der MDAX zeigt sich aktuell kaum verändert.

thyssenkrupp
11.61 CHF -2.18%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0.20 Prozent auf 32’342.71 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 356.925 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.245 Prozent auf 32’486.46 Punkte an der Kurstafel, nach 32’407.20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 32’535.53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32’324.56 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 31’919.45 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der MDAX bei 31’181.06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 31’493.41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4.40 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell DEUTZ (+ 3.10 Prozent auf 10.63 EUR), AUMOVIO (+ 2.93 Prozent auf 38.60 EUR), Schaeffler (+ 2.80 Prozent auf 7.34 EUR), RENK (+ 2.42 Prozent auf 51.20 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.19 Prozent auf 149.20 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.77 Prozent auf 78.40 EUR), AUTO1 (-3.40 Prozent auf 21.04 EUR), Porsche Automobil (-2.16 Prozent auf 28.52 EUR), FUCHS SE VZ (-2.10 Prozent auf 40.02 EUR) und Bilfinger SE (-1.98 Prozent auf 79.05 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’847’294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39.601 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.36 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4308 18.06.2027 157879206
Long 11.7842 19.03.2027 157965343
Long 58.358 18.09.2026 157965341
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2585 11.36 157883836
Long 10.7079 6.81 158894224
Long 17.6763 2.96 159437037
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.1214 15.23 157929959
Short 12.2804 4.09 159536287
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -41.31 154141738
Long 8 -41.82 154314615
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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16.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
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