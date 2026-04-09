Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für Schaeffler bleibt er aber vorsichtig. Die mittelfristigen Ziele seien sehr ambitioniert. Er zieht unter den Zulieferern Aumovio vor./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Sell
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7.10 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
7.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.82%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
7.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.33%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
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