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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

73.22
CHF
1.18
CHF
1.64 %
16:29:53
SWX
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11.08.2026 12:25:28

Henkel vz Sector Perform

Henkel vz.
73.49 CHF -0.28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 76 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns und den verbesserten Aussichten für das organische Umsatzwachstum 2026 habe er seine Prognose für den bereinigten Barwert erhöht, begründete James Edwardes Jones das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:38 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
78.52 € 		Abst. Kursziel*:
1.88%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
78.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.81%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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