Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 76 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns und den verbesserten Aussichten für das organische Umsatzwachstum 2026 habe er seine Prognose für den bereinigten Barwert erhöht, begründete James Edwardes Jones das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
78.52 €
|
Abst. Kursziel*:
1.88%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
78.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.81%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Henkel vz-Aktie mit Equal Weight (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Sell (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Henkel vz-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12:25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research