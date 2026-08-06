Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’973 0.2%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’338 2.3%  Bitcoin 52’191 0.0%  Dollar 0.8076 -0.6%  Öl 83.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust wäre bei einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren eingefahren
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Suche...
ETF Sparplan

Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX im Fokus 06.08.2026 09:28:12

MDAX aktuell: Zum Start Gewinne im MDAX

MDAX aktuell: Zum Start Gewinne im MDAX

So bewegt sich der MDAX morgens.

thyssenkrupp
11.87 CHF 0.63%
Kaufen Verkaufen

Um 09:11 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.02 Prozent auf 32’432.31 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359.230 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.159 Prozent schwächer bei 32’374.81 Punkten, nach 32’426.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’457.33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’328.12 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 0.640 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 06.07.2026, den Stand von 33’291.24 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.05.2026, den Stand von 31’779.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30’963.77 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4.69 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AUMOVIO (+ 3.88 Prozent auf 40.15 EUR), RENK (+ 3.09 Prozent auf 50.00 EUR), Nemetschek SE (+ 2.48 Prozent auf 57.90 EUR), HENSOLDT (+ 2.33 Prozent auf 89.52 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1.95 Prozent auf 96.90 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Aurubis (-7.72 Prozent auf 176.90 EUR), Elmos Semiconductor (-2.70 Prozent auf 144.40 EUR), Fraport (-2.14 Prozent auf 66.15 EUR), IONOS (-2.00 Prozent auf 31.36 EUR) und Schaeffler (-1.73 Prozent auf 7.40 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 328’621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.763 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8.47 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4714 18.06.2027 157879206
Long 11.8924 19.03.2027 157965343
Long 17.3961 18.09.2026 145247798
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2887 11.40 157883836
Long 10.6923 6.86 158894224
Long 17.9313 3.00 159437037
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.0875 15.24 157929959
Short 12.141 4.10 159536287
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -41.31 154141738
Long 8 -41.82 154314615
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aurubis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten