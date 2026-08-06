Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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06.08.2026 09:28:12
MDAX aktuell: Zum Start Gewinne im MDAX
So bewegt sich der MDAX morgens.
Um 09:11 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.02 Prozent auf 32’432.31 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359.230 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.159 Prozent schwächer bei 32’374.81 Punkten, nach 32’426.33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’457.33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’328.12 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 0.640 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 06.07.2026, den Stand von 33’291.24 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.05.2026, den Stand von 31’779.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30’963.77 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4.69 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AUMOVIO (+ 3.88 Prozent auf 40.15 EUR), RENK (+ 3.09 Prozent auf 50.00 EUR), Nemetschek SE (+ 2.48 Prozent auf 57.90 EUR), HENSOLDT (+ 2.33 Prozent auf 89.52 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1.95 Prozent auf 96.90 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Aurubis (-7.72 Prozent auf 176.90 EUR), Elmos Semiconductor (-2.70 Prozent auf 144.40 EUR), Fraport (-2.14 Prozent auf 66.15 EUR), IONOS (-2.00 Prozent auf 31.36 EUR) und Schaeffler (-1.73 Prozent auf 7.40 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 328’621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.763 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8.47 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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