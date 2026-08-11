Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das American Express-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 165.27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.605 American Express-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 205.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 338.86 USD belief. Das entspricht einem Plus von 105.03 Prozent.

Insgesamt war American Express zuletzt 230.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch