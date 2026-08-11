S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Die Kraft Heinz Company-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kraft Heinz Company-Aktie an diesem Tag 37.77 USD wert. Bei einem Kraft Heinz Company-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.648 Kraft Heinz Company-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 66.00 USD, da sich der Wert einer Kraft Heinz Company-Aktie am 10.08.2026 auf 24.93 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34.00 Prozent eingebüsst.

Kraft Heinz Company war somit zuletzt am Markt 30.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch