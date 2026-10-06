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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

65.58
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09:02:50
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07.10.2026 07:45:50

Sanofi Neutral

Sanofi
66.36 CHF 0.62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 30. Oktober über ein solides drittes Quartal berichten, schrieb Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Eine Bestätigung des Ausblicks sollte die Konsensschätzungen untermauern./rob/gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
70.57 € 		Abst. Kursziel*:
34.62%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
71.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.52%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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