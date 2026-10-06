Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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07.10.2026 07:45:50
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 30. Oktober über ein solides drittes Quartal berichten, schrieb Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Eine Bestätigung des Ausblicks sollte die Konsensschätzungen untermauern./rob/gl/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
70.57 €
|
Abst. Kursziel*:
34.62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
71.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.52%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
01.10.26
|Sanofi-Aktie legt zu: Bis zu 8 Milliarden Dollar für neue Wirkstoff-Allianz (Dow Jones)
|
30.09.26
|Analysten sehen für Sanofi-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
29.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
22.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Cheplapharm aus Greifswald und Sanofi vor Milliarden-Deal (AWP)
|
08.09.26
|EU genehmigt Millionen für Sanofi - Insulinfabrik in Hessen (AWP)
|
08.09.26
|EU genehmigt Millionen für Sanofi - Aktie in Minus (AWP)
Analysen zu Sanofi S.A.
|07:45
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|64.35
|-3.74%
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|08:14
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|07:48
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DEUTZ Buy
|07:45
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Neutral
|07:45
|
JP Morgan Chase & Co.
ASML NV Overweight
|07:38
|
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|07:34
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|07:02
|
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