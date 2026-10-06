Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Pharmakonzern könnte mit seinen anstehenden Quartalszahlen die Erwartungen moderat übertreffen und seinen Umsatzausblick anheben, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Der Fokus dürfte indes weiter auf Updates zur Strategie liegen. Zukäufe blieben entscheidend, um die erheblichen Auswirkungen des auslaufenden Patentschutzes für Dupixent aufzufangen. Sanofi sei unter den großen europäischen Branchenvertretern weiterhin die günstigste Aktie. Es könnte aber dauern, bis sich das Wertpotenzial entfalte./rob/gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70.59 €
|
Abst. Kursziel*:
41.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.55%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
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|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|64.35
|-3.74%
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|07:45
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|07:38
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