Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einer erneuten Anhebung des Jahresumsatzziels Ende September von 94 auf 102 Euro höher gesteckt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass vor allem positive Einkaufserlebnisse der Kunden im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente der Grund für die wachsende Zuversicht der Online-Apotheke gewesen sind. Dies dürfte zu häufigeren Rezepteinlösungen bei Redcare sowie höheren Warenkorbwerten geführt haben./ck/rob/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
102.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.55 €
|
Abst. Kursziel*:
51.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.69%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
05.10.26
|EQS-News: Arzneimittelengpässe in Europa: eine Frage der Verteilung – und das Potenzial EU-weiter E-Rezepte. (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-News: Europe’s medicine shortages: A distribution challenge – and the potential of EU-wide e-prescriptions. (EQS Group)
|
05.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|61.95
|3.51%
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|08:14
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|07:48
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DEUTZ Buy
|07:45
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Neutral
|07:45
|
JP Morgan Chase & Co.
ASML NV Overweight
|07:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Redcare Pharmacy Buy
|07:34
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|07:02
|
JP Morgan Chase & Co.
AXA Overweight