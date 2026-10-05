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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

63.15
CHF
1.20
CHF
1.94 %
09:01:57
SWX
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07.10.2026 07:38:42

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
63.78 CHF 0.62%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einer erneuten Anhebung des Jahresumsatzziels Ende September von 94 auf 102 Euro höher gesteckt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass vor allem positive Einkaufserlebnisse der Kunden im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente der Grund für die wachsende Zuversicht der Online-Apotheke gewesen sind. Dies dürfte zu häufigeren Rezepteinlösungen bei Redcare sowie höheren Warenkorbwerten geführt haben./ck/rob/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
102.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.55 € 		Abst. Kursziel*:
51.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.69%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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05.10.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
02.10.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
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