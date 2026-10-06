DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Start seiner Bewertung der Deutz-Aktie vor fast einem Jahr habe den Titel "Eine Transformationsgeschichte" gehabt, schrieb Lasse Stueben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die im Juli bekannt gegebene Übernahme von FFG sei ein wesentlicher Schritt in diesem Transformationsprozess. Es erhöhe das Engagement des Motorenbauers im Rüstungssektor und verbessere das Margenprofil erheblich./ck/rob/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
16.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.15 €
|
Abst. Kursziel*:
47.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.85%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
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