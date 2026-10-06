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DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

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06.10.2026
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07.10.2026 07:48:33

DEUTZ Buy

DEUTZ
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Start seiner Bewertung der Deutz-Aktie vor fast einem Jahr habe den Titel "Eine Transformationsgeschichte" gehabt, schrieb Lasse Stueben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die im Juli bekannt gegebene Übernahme von FFG sei ein wesentlicher Schritt in diesem Transformationsprozess. Es erhöhe das Engagement des Motorenbauers im Rüstungssektor und verbessere das Margenprofil erheblich./ck/rob/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
Unternehmen:
DEUTZ AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
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07:48 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research
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