Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’856 1.1%  SPI 19’655 1.0%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’478 0.9%  Euro 0.9346 0.2%  EStoxx50 6’297 0.9%  Gold 4’141 0.0%  Bitcoin 71’426 0.2%  Dollar 0.8321 0.1%  Öl 100.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
NVIDIA-Aktie auf Rekordjagd: Rückt die 6-Billionen-Dollar-Marke in Reichweite?
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
ETF Sparplan
Trading Signals 06.10.2026 10:11:22

Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Die Investor Relations-Manager von Givaudan haben zuletzt fleissig Meilen gesammelt. Im September nahm der Aromen- und Duftstoffhersteller an zahlreichen Konferenzen teil. Neben Paris zählten Boston, New York City und Toronto zu den Stationen der Roadshow. Ende Monat begrüsste der Konzern Investoren und Analysten darüber hinaus zu einem „Field Trip“ am Forschungs- und Technologiestandort im niederländischen Naarden. An der Börse ist die globale Werbetour gut angekommen: Während der SMI im September deutlich Federn lassen musste, hat sich die Givaudan-Aktie um knapp vier Prozent verteuert.
In eigener Sache

Zwei Standbeine

Im Mittelpunkt der Präsentationen stand der Planungszyklus 2026 bis 2030. Givaudan möchte in diesem Zeitraum auf vergleichbarer Basis ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4.0 bis 6.0 Prozent erreichen. Mehr als zwölf Prozent der Erlöse sollen im Mittel in den angepassten freien Cashflow übergehen. Givaudan ist in zwei Segmenten aktiv. Knapp die Hälfte der Umsätze kommt aus dem Bereich „Taste & Wellbeing“. Hier beliefert der Konzern die Lebensmittelindustrie mit Aromen und Geschmacksstoffen. Die zweite Sparte, „Fragrance & Beauty“, stellt Düfte für Körperpflegeartikel, Parfums und Haushaltsprodukte her.

Das Management um CEO Christian Stammkoetter möchte mit einer auf die einzelnen Geschäftsbereiche und -regionen abgestimmten Strategie das Wachstum beschleunigen. Bei den Aromen und Geschmackstoffen liegt der Schwerpunkt unter anderem auf gesunder Ernährung und kosteneffizienten synthetischen Zutaten – als Ersatz für teure Rohstoffe. Im Segment „Fragrance & Beauty“ setzt der CEO auf strukturelles Marktwachstum, unter anderem über hochpreisige und stärker dosierte Parfums. Die führend Position möchte Givaudan durch die firmeneigenen Forschungsstandorte und den Einsatz der KI stärken.

Positives Feedback

Der Blick in die Praxis hat den Besuchern offenbar gefallen. J.P. Morgan betitelte das Feedback zum „Field Trip“ mit „The ingredients to outperform“. Den Analysten zufolge hat der Anlass in den Niederlanden gezeigt, wie stark Givaudan wissenschaftlich und technisch aufgestellt ist. Ausserdem würde der Konzern über eine starke Kundenbindung und Kenntnis der Konsumenten verfügen. Konsequenterweise hat J.P. Morgan das Rating „Overweight“ samt dem Kursziel von 3'700 Schweizer Franken bestätigt. Dasselbe Urteil erhält der Branchenriese neuerdings von Barclays. Zuvor hatte die britische Bank auf „Equal-Weight“ plädiert. Das Kursziel erhöhte Barclays um 400 auf 3'850 Franken.

Nach dem ereignisreichen September kann die Investor Relations-Abteilung von Givaudan erst einmal durchatmen. Das Unternehmen befindet sich in der „Silent period“. Schon in einer Woche hat das Schweigen ein Ende, am 13. Oktober publiziert Givaudan die Neunmonatszahlen. In den ersten sechs Monaten waren die Erlöse bereinigt um Währungseffekte und Zukäufe um 3.6 Prozent gewachsen. Laut einem vom Unternehmen zusammengetragenen Konsens könnte sich die Gangart im dritten Quartal beschleunigt haben. Analysten rechnen für diesen Zeitraum mit einem bereinigten Umsatzwachstum von 4.7 Prozent.

Dabeibleiben – oder neu einsteigen

Mitte Juni haben wir an dieser Stelle einen Call-Warrant auf Givaudan vorgestellt. Das Hebelprodukt hat sich seither um 45 Prozent verteuert. Da der Schein noch bis März kommenden Jahres läuft, eignet er sich auch für Neueinsteiger. Sie können mit einem Hebel von 6.7 darauf setzen, dass bei Givaudan der nächste Schub nach oben ansteht. Anleger, die seit dem genannten „Trading Signal“ dabei sind, sollten die Position mit einem Stoppkurs absichern. Der in der Tabelle genannte Stoppkurs gilt für Neueinsteiger.

Trading Idee Givaudan
Basiswert Givaudan
Produktgattung Call Warrant
Investmentrichtung Long
Emittent Leonteq
ISIN / Valor CH1537211810 / 153721181
Laufzeit 19.03.2027
Stand 06.10.26 09:20 Uhr
Kurs Hebelprodukt 1.032 Franken
Strike 3'000.00 Franken
Ratio 500.00
Hebel 6.68
Innerer Wert 0.8531 Franken
Stop-Loss 0.65 Franken
Ziel 1.45 Franken (41%)

Werbung

Disclaimer:

Die Trading Signals ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister H&I GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemässen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Strukturierten Produkten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertschriften den jeweils relevanten und rechtlich ausschliesslich massgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertschriften.


Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Struki Kompakt (5/7): So handelst du Strukturierte Produkte in der Schweiz – jetzt bei Finanz.Punkt.

In der 5. Episode unserer siebenteiligen Finanzpunkt-Serie geht es um Marktstruktur und Risiken bei Strukturierten Produkten. Im Zentrum stehen Handelsplätze in der Schweiz, Liquidität, Preisbildung und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger beim Kauf besonders achten sollten.
In dieser Folge geht es um:
die Marktstruktur für Strukturierte Produkte in der Schweiz
Unterschiede zwischen Börse und OTC-Plattformen
Emittentenrisiko und Besicherung
Preisbildung, Liquidität und Spread
warum der Handelszeitpunkt wichtig ist
Regulierung und Anlegerschutz
typische Fehler von Privatanlegern
Warrants, Volatilität und zu weit entfernte Basispreise
konservative Hebelstrategien bei Hebelprodukten
warum der direkte Kontakt mit Emittenten helfen kann

️ Jetzt reinhören auf Spotify oder Apple Podcast
Spotify: Spotify
Apple Podcast: Apple

Struki Kompakt (5/7): So handelst du Strukturierte Produkte in der Schweiz – jetzt bei Finanz.Punkt.

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Sika Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Sika
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagnachmittag fester
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.