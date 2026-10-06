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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’521.20
CHF
-10.40
CHF
-0.68 %
09:01:27
SWX
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07.10.2026 07:45:08

ASML NV Overweight

ASML NV
1516.88 CHF -2.53%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Nachfrage-Indikationen für den Chipzulieferer sähen robust aus, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die am 14. Oktober anstehenden Quartalszahlen. Erste Hinweise auf das kommende Jahr deuteten auf eine im Vergleich zu den Markterwartungen bessere Geschäftsentwicklung hin./rob/gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 23:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2’100.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’635.60 € 		Abst. Kursziel*:
28.39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’624.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.28%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1’531.60 -0.62% ASML NV