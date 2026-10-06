ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Nachfrage-Indikationen für den Chipzulieferer sähen robust aus, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die am 14. Oktober anstehenden Quartalszahlen. Erste Hinweise auf das kommende Jahr deuteten auf eine im Vergleich zu den Markterwartungen bessere Geschäftsentwicklung hin./rob/gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’100.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’635.60 €
|
Abst. Kursziel*:
28.39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’624.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.28%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
06.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Dienstagnachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Zuversicht in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
06.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’531.60
|-0.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:14
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy
|07:48
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DEUTZ Buy
|07:45
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Neutral
|07:45
|
JP Morgan Chase & Co.
ASML NV Overweight
|07:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Redcare Pharmacy Buy
|07:34
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|07:02
|
JP Morgan Chase & Co.
AXA Overweight