AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Der Pharmakonzern sollte mit den anstehenden Quartalszahlen die Erwartungen etwas übertreffen, schrieb Michael Leuchten am Dienstag in seinem Ausblick. Er sehe zwar Potenzial für die Konsensschätzungen, doch der Ausblick dürfte bestätigt werden. Wichtig sei, dass nun der Weg für die noch in diesem Jahr erwarteten Studienergebnisse zum Lungenkrebsmittel Avanzar bereitet sei - er bleibe für diese optimistisch./rob/gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
175.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
138.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
119.58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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|AstraZeneca PLC
|132.95
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