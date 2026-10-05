NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der neue Strategieplan "Growing Forward" sei ein glaubwürdiger Weg, um den Versicherer wieder auf den Wachstumskurs zu bringen, schrieb Farooq Hanif in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er senkte zwar seine Gewinnprognosen (EPS) bis 2029 geringfügig, erwartet aber einen EPS-Anstieg am oberen Ende der Wachstums-Zielspanne von sieben bis neun Prozent - der Markt rechne nur mit unter acht Prozent. Trotz der Marktsorgen über die französische Politik sollten die Aktien den Bewertungsrückstand auf die Konkurrenten Allianz und Generali aufholen./rob/gl/ck;