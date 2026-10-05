Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’521 0.5%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9346 -0.2%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’133 -0.8%  Bitcoin 70’070 -1.6%  Dollar 0.8325 0.1%  Öl 101.4 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
findependent-Kolumne: Steigende Zinsen bewegen die Märkte
Porsche-Aktie: VW-Tochter peilt mit Sparprogramm höhere Profitabilität an
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie
Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
DKSH-Aktie: Expansion in den wachstumsstarken Tierpflegemarkt
Suche...
Plus500 Depot

AXA Aktie 486352 / FR0000120628

39.53
CHF
0.56
CHF
1.44 %
09:01:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2026 07:02:54

AXA Overweight

AXA
39.68 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der neue Strategieplan "Growing Forward" sei ein glaubwürdiger Weg, um den Versicherer wieder auf den Wachstumskurs zu bringen, schrieb Farooq Hanif in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er senkte zwar seine Gewinnprognosen (EPS) bis 2029 geringfügig, erwartet aber einen EPS-Anstieg am oberen Ende der Wachstums-Zielspanne von sieben bis neun Prozent - der Markt rechne nur mit unter acht Prozent. Trotz der Marktsorgen über die französische Politik sollten die Aktien den Bewertungsrückstand auf die Konkurrenten Allianz und Generali aufholen./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 18:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43.07 € 		Abst. Kursziel*:
20.73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.38%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AXA S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AXA S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 AXA Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

AXA S.A. 38.97 1.62% AXA S.A.