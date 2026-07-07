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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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07.07.2026 09:44:40

Novartis Buy

Novartis
125.26 CHF 0.14%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis anlässlich der Übernahme des britischen Onkologie-Start-ups Myricx für 1,5 Milliarden US-Dollar mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts des Umstands, dass Vorabzahlungen für präklinische Projekte mittlerweile bereits im Blockbuster-Bereich lägen, sei der Deal weder hinsichtlich seiner Größe noch seines therapeutischen Spektrums bemerkenswert, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
140.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
125.24 CHF 		Abst. Kursziel*:
11.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
125.26 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
11.77%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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