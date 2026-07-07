Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis anlässlich der Übernahme des britischen Onkologie-Start-ups Myricx für 1,5 Milliarden US-Dollar mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts des Umstands, dass Vorabzahlungen für präklinische Projekte mittlerweile bereits im Blockbuster-Bereich lägen, sei der Deal weder hinsichtlich seiner Größe noch seines therapeutischen Spektrums bemerkenswert, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
140.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
125.24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
125.26 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.77%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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