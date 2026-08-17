Börse Zürich: SLI verliert zum Handelsstart

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.05 Prozent leichter bei 2’317.18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.271 Prozent auf 2’312.02 Punkte an der Kurstafel, nach 2’318.31 Punkten am Vortag.

Bei 2’318.15 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’311.85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, notierte der SLI bei 2’298.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’101.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, mit 2’000.59 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.73 Prozent nach oben. Bei 2’352.31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 3.26 Prozent auf 75.38 CHF), VAT (+ 1.70 Prozent auf 656.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.97 Prozent auf 83.58 CHF), Novartis (+ 0.65 Prozent auf 123.24 CHF) und Lonza (+ 0.21 Prozent auf 563.80 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Alcon (-1.09 Prozent auf 60.02 CHF), Givaudan (-0.92 Prozent auf 3’241.00 CHF), Nestlé (-0.73 Prozent auf 80.42 CHF), Richemont (-0.70 Prozent auf 191.10 CHF) und Straumann (-0.68 Prozent auf 101.65 CHF).

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die Sandoz-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 85’764 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 300.557 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch