STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Um 15:40 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.31 Prozent schwächer bei 5’510.04 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.081 Prozent schwächer bei 5’522.87 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’527.34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’531.39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’508.92 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.323 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 14.07.2026, mit 5’377.65 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’125.52 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’551.58 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.15 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3.76 Prozent auf 181.98 EUR), Rheinmetall (+ 2.71 Prozent auf 1’196.20 EUR), RELX (+ 2.57 Prozent auf 25.55 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.49 Prozent auf 518.00 EUR) und Airbus SE (+ 1.22 Prozent auf 215.60 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil GSK (-2.53 Prozent auf 18.10 GBP), Roche (-2.51 Prozent auf 353.20 CHF), AstraZeneca (-2.12 Prozent auf 114.60 GBP), Novartis (-1.92 Prozent auf 121.36 CHF) und Richemont (-1.64 Prozent auf 192.40 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4’638’770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 603.950 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch