Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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17.08.2026 13:10:05
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
486.37 CHF -0.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
517.60 €
|
Abst. Kursziel*:
15.92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
519.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.61%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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