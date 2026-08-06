NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analyst Richard Vosser schilderte am Freitag seine Erwartungen für die anstehenden Ergebnisse der HORIZON-Studie mit dem Herzmittel Pelacarsen. Überraschungspotenzial und Misserfolgsrisiko hielten sich fast die Waage, schrieb der Experte. Letzteres taxiert er auf 60 Prozent. Die Kursreaktionen erwartet er in beiden Fällen bei 2 bis 3 Prozent in die jeweilige Richtung./rob/ag/edh;