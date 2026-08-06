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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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10.08.2026 07:19:24

Novartis Overweight

Novartis
126.08 CHF 0.15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analyst Richard Vosser schilderte am Freitag seine Erwartungen für die anstehenden Ergebnisse der HORIZON-Studie mit dem Herzmittel Pelacarsen. Überraschungspotenzial und Misserfolgsrisiko hielten sich fast die Waage, schrieb der Experte. Letzteres taxiert er auf 60 Prozent. Die Kursreaktionen erwartet er in beiden Fällen bei 2 bis 3 Prozent in die jeweilige Richtung./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 22:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Overweight
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
135.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
125.98 CHF 		Abst. Kursziel*:
7.16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
126.08 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7.08%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
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07:19 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Novartis Halten DZ BANK
22.07.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
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