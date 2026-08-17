Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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17.08.2026 13:09:57
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
239.09 CHF 0.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
254.20 €
|
Abst. Kursziel*:
41.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
255.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.07%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
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