Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’316 0.1%  SPI 20’091 0.0%  Dow 52’435 0.4%  DAX 25’155 0.6%  Euro 0.9288 0.3%  EStoxx50 6’317 0.5%  Gold 4’149 1.8%  Bitcoin 54’010 -0.1%  Dollar 0.8141 0.2%  Öl 93.6 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lonza1384101Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Sartorius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: ServiceNow öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Monte-Carlo-Simulation: So sicher ist Ihre ETF-Rendite im Depot
Ausblick: TRATON verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Nokia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

125.34
CHF
-0.20
CHF
-0.16 %
17:38:40
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.07.2026 16:49:33

Novartis Halten

Novartis
125.56 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Novartis von 124 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Novartis habe Patentabläufe im zweiten Quartal u?berkompensiert und den Ausblick beibehalten, schrieb Elmar Kraus am Mittwoch. Die hohe Wachstumsdynamik der neuen Medikamenten-Generation gleiche den Erlösru?ckgang beim Herzmedikament Entresto nach dessen Patentablauf mehr als aus./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Halten
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
125.08 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
125.56 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten