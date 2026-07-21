Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Novartis von 124 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Novartis habe Patentabläufe im zweiten Quartal u?berkompensiert und den Ausblick beibehalten, schrieb Elmar Kraus am Mittwoch. Die hohe Wachstumsdynamik der neuen Medikamenten-Generation gleiche den Erlösru?ckgang beim Herzmedikament Entresto nach dessen Patentablauf mehr als aus./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Halten
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
125.08 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
125.56 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Elmar Kraus
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KGV*:
-
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