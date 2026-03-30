Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 101 auf 105 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Das etwas höhere Kursziel für die Aktien des Pharmakonzerns begründete James Quigley in einer Studie am Dienstag mit Wechselkurseffekten, Anpassungen bei den einzelnen Medikamenten sowie mit der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Avidity Biosciences./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sell
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
105.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
121.24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13.39%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
121.63 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.67%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
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Aktien in diesem Artikel
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