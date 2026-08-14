Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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14.08.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis fällt am Nachmittag
Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 121,54 CHF.
Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 121,54 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'350 Punkten liegt. Die Novartis-Aktie sank bis auf 121,02 CHF. Bei 123,44 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 612'623 Novartis-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 131,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 18.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,03 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,46 USD je Novartis-Aktie. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,00 Prozent zurück. Hier wurden 11.39 Mrd. CHF gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Novartis dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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