SIX-Handel So steht der SLI aktuell

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.30 Prozent tiefer bei 2’311.44 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.271 Prozent schwächer bei 2’312.02 Punkten in den Montagshandel, nach 2’318.31 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’310.54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2’319.74 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’298.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SLI 2’101.76 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Stand von 2’000.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7.46 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2.33 Prozent auf 74.70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.80 Prozent auf 213.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.75 Prozent auf 83.40 CHF), VAT (+ 0.31 Prozent auf 647.40 CHF) und Novartis (+ 0.29 Prozent auf 122.80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Nestlé (-1.84 Prozent auf 79.52 CHF), Alcon (-1.65 Prozent auf 59.68 CHF), Geberit (-1.58 Prozent auf 534.40 CHF), Givaudan (-1.44 Prozent auf 3’224.00 CHF) und Straumann (-1.17 Prozent auf 101.15 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 557’594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300.557 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch